 Хохрякова дисквалифицировали на 4 матча за удар в голову Воронкова
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Хохрякова дисквалифицировали на 4 матча за удар в голову Воронкова

Инцидент произошел на 36 минуте матча между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Республика
13 декабря 2021  16:59
Автор:
Николай Лукоянов

Форварда команды «Салават Юлаев» Петра Хохрякова дисквалифицировали на четыре матча за удар в голову форварду «Ак Барса» Дмитрию Воронкову. Матч прошел в «Татнефть-Арене» в воскресенье, 12 декабря и закончился со счетом 4:2 в пользу уфимцев.

Инцидент произошел на 36 минуте матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей Петра Хохрякова по п.1.3. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано на официальной страницы лиги.

Ранее сообщалось, что хоккеиста «Ак Барса» Воронкова выписали из больницы после травмы головы.

 

 

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