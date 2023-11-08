Фотолетопись возрождения храмов: как было и что стало

Фотовыставка «Архитектурное наследие Татарстана. Возрождение» открылась в Культурном центре имени А.С.Пушкина. Ее автор - заслуженный работник культуры РТ Андрей Черенков - уже много лет запечатлевает храмы, мечети, земские учреждения, усадьбы и дома, возведенные до 1916 года в разных районах Татарстана.

С 2010 по 2023 год Андрей Вячеславович с фотоаппаратом в руках проехал на машине, велосипеде, прошел пешком по территории нашей республики примерно 18 тысяч 400 километров, чтобы сделать поистине исторические кадры. Но он не только снимает старинные храмы, здания, но и собирает информацию о них.

- Цель моего проекта - обратить внимание на то, что делается в Татарстане по сохранению и возрождению памятников архитектуры. Во многие села, деревни возвращался несколько раз, чтобы увидеть и показать, что сейчас происходит с объектами культурного наследия, как они на наших глазах возрождаются благодаря стараниям и поддержке неравнодушных, инициативных людей. Когда начинал этот проект, совсем не думал, что у меня будут персональные фотовыставки, что будут издаваться книги. Я изучал историю каждого храма, в этом мне помогали друзья, историки, краеведы. И открылось такое богатство, такое огромное количество информации... - рассказал Андрей Черенков.

Церемонию открытия выставки посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

- Андрей Вячеславович, вы - хранитель истории нашего края. Вы посетили очень много святых мест и проложили паломнический путь по всему Татарстану. Благодаря вашему подвижническому труду многие узнали о красивейших храмах, до которых было не так легко добраться. Благодаря вашим новым фотоработам мы видим изменения, которые происходят во внешнем облике храмов. Храм - это не просто здание. Это выражение любви человека к Богу. Низкий поклон и сердечная благодарность за то, что храните память о духовном и культурном наследии нашего края и передаете эту память будущим поколениям, - поблагодарил автора работ владыка.

Выставка «Архитектурное наследие Татарстана. Возрождение» открылась при поддержке региональной общественной организации «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан».