Фотолюминисцентный мурал украсит столицу РТ к саммиту БРИКС

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Город
19 февраля 2024  13:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В октябре в Казани планируется проведение саммита БРИКС, а вместе с ним масштабные работы по преображению города.

Так, в Вахитовском и Приволжском районах реставрации подлежат фасады 30 домов, шесть из них – объекты культурного наследия. Впервые появится фотолюминесцентный мурал и пять граффити.

А к летним Играм БРИКС, заявили в мэрии, отремонтируют Центральный стадион, который не видел обновлений уже почти 20 лет. Дойдут рабочие и до стадиона «Трудовые резервы». Игры пройдут в июне 2024 года.

«От нашего отношения к туристам и жителям, от благоустройства территорий, внешнего облика зданий и событийной программы зависит имидж Казани. Давайте вместе делать город еще красивее и комфортнее», – сказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Он также напомнил, что благоустроят территорию у ЦУМа, парк Тысячелетия, сквер Фукса и реку Булак, где появятся новые фонтаны и подсветка. Отремонтируют улицу Баумана. Вдоль набережной Казанки постоят детский парк. 

Мэр города отметил, что в числе эпохальных событий – открытие нового здания театра им Г.Камала и благоустройство территории. Ильсур Метшин уверен, это вдохнет новую жизнь в культуру столицы РТ.

Стоит отметить, что ежегодно в Казани проходит больше 400 мероприятий, на центр города ложитс большая нагрузка. 

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