Фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ»

В залах галереи представлены более 200 фотографий. На многих из них - Минтимер Шаймиев. Даже на протокольных кадрах официальных встреч.

Президента Татарстана с руководителями, ведущими политиками страны и мира Михаил Козловский уходил от привычных штампов, стандартов и стереотипов. Ему удавалось показать, что те, кто обладает властью, - прежде всего, живые люди со своими эмоциями, чувствами.

Также на выставке представлены репортажные фотографии, сделанные Михаилом Козловским в годы работы фотокорреспондентом в республиканских газетах и журналах.

А еще здесь можно увидеть фотоаппарат советских времен отца Михаила Борисовича – известного фотожурналиста Бориса Козловского, редкие снимки из семейного архива.

- Мы долгие годы работали с Михаилом Козловским. То, что было дано ему природой, он прекрасно реализовал. Он был скромен и талантлив. Благодаря своему таланту он сумел через снимки донести дух эпохи, точно, ярко отразить современную историю Татарстана в своих фотографиях. Спасибо ему за творчество, за то, что выдержал и был рядом. Спасибо его семье – супруге, сыновьям за активное участие в организации выставки. – рассказал Минтимер Шаймиев на церемонии открытия выставки.

Выставка организована при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».