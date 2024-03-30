Фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ»

Выставка приурочена к 70-летию Михаила Козловского, который 25 лет был личным фотографом первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Михаил Борисович ушел из жизни в 2018 году, и эта выставка – дань памяти и уважения замечательному фотографу и человеку.

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Республика
30 марта 2024  13:11
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

В залах галереи представлены более 200 фотографий. На многих из них - Минтимер Шаймиев. Даже на протокольных кадрах официальных встреч.

Президента Татарстана с руководителями, ведущими политиками страны и мира Михаил Козловский уходил от привычных штампов, стандартов и стереотипов. Ему удавалось показать, что те, кто обладает властью, - прежде всего, живые люди со своими эмоциями, чувствами.

Также на выставке представлены репортажные фотографии, сделанные Михаилом Козловским в годы работы фотокорреспондентом в республиканских газетах и журналах.

А еще здесь можно увидеть фотоаппарат советских времен отца Михаила Борисовича – известного фотожурналиста Бориса Козловского, редкие снимки из семейного архива.   

- Мы долгие годы работали с Михаилом Козловским. То, что было дано ему природой, он прекрасно реализовал. Он был скромен и талантлив. Благодаря своему таланту он сумел через снимки донести дух эпохи, точно, ярко отразить современную историю Татарстана в своих фотографиях. Спасибо ему за творчество, за то, что выдержал и был рядом. Спасибо его семье – супруге, сыновьям за активное участие в организации выставки. – рассказал Минтимер Шаймиев на церемонии открытия выставки.

Выставка организована при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

  • Минтимер Шаймиев с сыновьями Михаила Козловского Леонидом, Эмилем и внуком Ароном

    Минтимер Шаймиев с сыновьями Михаила Козловского Леонидом, Эмилем и внуком Ароном

  • На выставке "Михаил Козловский. Эпоха"

    На выставке "Михаил Козловский. Эпоха"

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Михаил Козловский в детстве и юности

    Михаил Козловский в детстве и юности

  • Михаил Козловский. Три президента. 28 августа 2012 года

    Михаил Козловский. Три президента. 28 августа 2012 года

  • Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев и писатель Сергей Михалков на съезде писателей РТ. 1 июня 1994 года

    Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев и писатель Сергей Михалков на съезде писателей РТ. 1 июня 1994 года

  • Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев с легендарным руководителем клезмерского ансамбля Симха Леонидом Сонцем

    Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев с легендарным руководителем клезмерского ансамбля Симха Леонидом Сонцем

  • Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев на празднике русской культуры Каравон. 28 мая 2007 года.

    Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев на празднике русской культуры Каравон. 28 мая 2007 года.

  • Минтимер Шаймиев в день открытия мечети Кул Шариф.24 июня 2005 года

    Минтимер Шаймиев в день открытия мечети Кул Шариф.24 июня 2005 года

  • Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев с благотворителем Асгатов Галимзяновым на открытии памятника благотворителю. 30 августа 2008 года

    Михаил Козловский. Минтимер Шаймиев с благотворителем Асгатов Галимзяновым на открытии памятника благотворителю. 30 августа 2008 года

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Фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ»
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