«Фудшеринг и подарки без упаковки»: как экологично отпраздновать новый год

В предыдущей части спецпроекта «КВ», который мы ведем вместе с сообществом «ЭкоЛогично», мы выяснили, почему казанцы не всегда хотят сортировать свой мусор и рассказали, как начать это делать, не выходя из собственной квартиры.

В новом выпуске вместе с активисткой проекта «Дыши Казань» Гузелией Гиматдиновой

мы узнаем, как встретить новый год с минимальным ущербом для окружающей среды и выясним, какая же елка экологичнее — настоящая или искусственная.

Вегетарианская «шуба»: как «новогодний стол» сделать экологичным

Встретить новый год экологично — это провести праздник бережно по отношению к природе и себе. Экологичность не требует жестких ограничений и уж точно не лишает праздничного настроения. Достаточно следовать некоторым принципам — отказаться от одноразового и сделать выбор в пользу долговечного.

Стоит помнить, все, что окружает нас, сделано из природных ресурсов — еда на новогоднем столе, украшения, подарки и прочие атрибуты празднества. Поэтому важно относиться к ним осознанно и бережно, чтобы затраченные на производство предметов природные ресурсы были использованы и употреблены не впустую.

Фото: © kinopoisk.ru

BBC news писали, что треть, а по некоторым подсчетам, и половина всей произведенной еды в мире отправляется в мусорку. Чтобы избежать этого, важно заранее спланировать новогодний стол: на сколько человек нужно приготовить и какие будут блюда, чтобы не пришлось в новом году выбрасывать тазик оливье в мусорку. Если все-таки еда остается, поделитесь ею с родными, друзьями и соседями до того, как она испортилась, — это называется фудшеринг.

При выборе продуктов для «новогоднего стола» предпочтительнее местное производство. Чем длиннее путь товара с момента, когда он был сырьем, и до момента, когда он оказался в вашем доме, тем выше транспортный след, который исчисляется в выбросах углекислого газа, увеличение концентрации которого ведет к изменению климата планеты.

Фото: © kinopoisk.ru

Ощутимо негативно влияет на окружающую среду и животноводство. Во-первых, при производстве мяса выделяются парниковые газы, во-вторых, под фермы и предприятия осваиваются земли и требуется много воды. Все это тратить природные ресурсы и пагубно влияет на озоновый слой. Принято считать, что флекситарианство спасет мир — оно не подразумевает полный отказ от мяса, а лишь сокращение его потребления.

В исследованиях BBC news значится, что по данным некоторых ученых, чрезмерная увлеченность красным мясом может вредить здоровью, тем не менее с каждым годом его потребление растет. Так, для «новогоднего стола» можно попробовать что-нибудь новое и заменить одно из мясных блюд в пользу вегетарианского, более того, есть рецепты вегетарианских оливье и «шубы».

Примеры экологичных новогодних подарков и отказ от упаковочной бумаги

Какой новый год без подарков? Ежегодно мы дарим их близким, друзьям и коллегам. Чтобы сделать этот приятный процесс более экологичным, следует практиковать составление вишлистов или списка с желаемыми подарками. Это позволяет отказаться от дарения бесполезных вещей, которыми не будет пользоваться.

Также можно дарить сертификаты, впечатления и экотовары, которые позволят сократить негативное влияние на окружающую среду, главное, чтобы одаренный пользовался ими.

Фото: © kinopoisk.ru

Примеры таких товаров — сумки и мешки как замена пластиковым пакетам, многоразовые бахилы как замена одноразовым и многоразовая кружка, которая сократит использование одноразовых стаканчиков и позволит сэкономить на напитках в казанских кофейнях. Так, по инициативе «My cup, please» во многих заведениях города наливают напитки в вашу кружку со скидкой, поощряя казанцев за отказ от одноразового стаканчика.

Еще один шаг в пользу экологичного нового года — отказ от подарочной упаковки или повторное использование имеющейся, ну или применение новой, но из перерабатываемых материалов. Согласно исследованиям британской газеты The Daily Telegraph, перед Новым годом в Великобритании используют столько подарочной упаковки, что ею можно обернуть планету девять раз.

Какую елку выбрать и чем ее украсить?

Символом нового года является елка, до сих пор идут споры, какая же экологичнее — натуральная или искусственная? Чтобы искусственная ель окупила затраченные на ее производство ресурсы, нужно около 20 лет. Вдобавок, когда она выйдет из строя, вы не сможете сдать ее на переработку. Поэтому натуральная ель считается экологичнее, главное – выбирать правильную: покупать на елочном базаре или в магазине, где предоставят документы о заготовке в питомнике, чтобы исключить браконьерскую вырубку новогодних деревьев.

Фото: © kinopoisk.ru

Но выбор правильной елки еще не все. После того, как натуральная ель перестанет радовать вас, ее нужно грамотно утилизировать. Каждый год Поволжская экологическая компания проводит акцию по приему елок. Обычно они идут на щепу или на корм животным, но в этом случае недопустимо обрабатывать ель химией — иногда так делают, чтобы она дольше простояла.

А вот экологично украсить новогоднее дерево можно, используя имеющиеся игрушки, не покупая из года в год новые. Обменивайтесь игрушками и декором для дома с друзьями или на новогоднем свопе [мероприятие по обмену игрушками с другими людьми], приобретайте новогодний декор на блошином рынке. Покупая в магазине новые украшения, стоит выбирать долговечные вещи, которые после можно будет сдать на переработку.

Следуя бережным принципам и меняя постепенно свои привычки, можно сократить свое влияние на окружающую среду. Даже если перед Новым годом мы просто сократим наше чрезмерное потребление продуктами и откажемся от ненужного декора квартиры, то уже тогда мы снизим нагрузку на нашу планету.