Фуры-разрушители: как перегруженные грузовики убивают дороги Татарстана

Разбитые мосты и «лунные» дороги

В селе Тимофеевка мост едва держится: опоры разрушены, перила вот-вот рухнут, а проезжающие машины заставляют конструкцию вибрировать. Жители опасаются ходить по нему, предпочитая идти прямо по проезжей части. В поселке Васильево ситуация не лучше — дороги превратились в решето от ям, пишет «ГТРК Татарстан».

Кто виноват?

Основная причина — фуры с перегрузом, следующие к местным заводам. Советские дороги рассчитаны на нагрузку 6 тонн на ось, а современные грузовики часто превышают этот лимит в разы. Водители идут на хитрости: скрывают номера, используют дистанционные устройства для маскировки, но их всё чаще вычисляет искусственный интеллект.

Борьба с нарушителями

Штрафы : с 2024 года за перегруз владельцев фур штрафуют на 375–600 тыс. рублей.

Контроль : в Татарстане работают стационарные и передвижные весовые пункты.

Технологии: камеры с ИИ распознают номера, даже если те скрыты.

Результаты

За последние месяцы к ответственности привлекли 90 водителей. Однако проблема носит системный характер — без модернизации дорожной инфраструктуры и ужесточения контроля ситуация не изменится. Власти признают: вопрос требует решения на федеральном уровне.

«Когда фуры с перегрузом идут колонной — дорога рассыпается за пару лет», — сетуют местные жители.