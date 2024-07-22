Гафаров призвал дорожников следить за ливневками в Казани

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Город
22 июля 2024  12:07
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани необходимо не только ликвидировать места концентрации ДТП, но и не допускать появления новых, заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на деловом понедельнике, упомянув о сегодняшней аварии с автобусом в районе остановки на улице Комарова. Напомним, что автобус наехал колесом в яму, образовавшуюся из-за размытого коллектора. В результате автобус выбросило на обочину, и он совершил наезд на опору освещения.

«Я прошу обратить внимание всех дорожников на ливневки. Там, где что-то размыло, сразу же наводить порядок и приводить в соответствие», – подчеркнул Гафаров.

Накануне Казань накрыла непогода – сильные ливни при отсутствии должного водоотведения спровоцировали целые «реки» воды, льющейся по улицам татарстанской столицы. Синоптики ожидают, что дожди сохранятся в понедельник, 22 июля. В целом, относительная прохлада будет сопровождать июль до конца текущей недели. 

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