ГАИ напоминает, что питбайки и квадроциклы не предназначены для использования на дорогах

За первые семь месяцев 2024 года в России зарегистрировано 549 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, управлявших квадроциклами, питбайками или кроссовыми мотоциклами. В этих авариях погибли 8 детей, а 552 получили ранения, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РФ.

«Эти транспортные средства не что иное, как спортивные атрибуты, и с точки зрения правил дорожного движения совершенно не предназначены для эксплуатации на общественных дорогах», — подчеркивают специалисты ведомства.

Проблема особенно актуальна на фоне увеличившихся случаев, когда родители приобретают питбайки своим детям в качестве якобы безопасного транспорта, отмечают в ГАИ.

«Питбайки должны использоваться исключительно на специализированных трассах, под полным контролем инструкторов и в соответствующей мотоэкипировке», — говорится в сообщении.

Родителей призывают не совершать необдуманные покупки.