ГАИ напоминает, что питбайки и квадроциклы не предназначены для использования на дорогах

За первые семь месяцев 2024 года в России зарегистрировано 549 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, управлявших квадроциклами, питбайками или кроссовыми мотоциклами. В этих авариях погибли 8 детей, а 552 получили ранения, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РФ.
«Эти транспортные средства не что иное, как спортивные атрибуты, и с точки зрения правил дорожного движения совершенно не предназначены для эксплуатации на общественных дорогах», — подчеркивают специалисты ведомства.
Проблема особенно актуальна на фоне увеличившихся случаев, когда родители приобретают питбайки своим детям в качестве якобы безопасного транспорта, отмечают в ГАИ.
«Питбайки должны использоваться исключительно на специализированных трассах, под полным контролем инструкторов и в соответствующей мотоэкипировке», — говорится в сообщении.
Родителей призывают не совершать необдуманные покупки.
«Нельзя бездумно разрешать подросткам и детям управлять транспортными средствами, даже в условиях, где, на первый взгляд, нет опасности. Квадроциклы, питбайки, скутеры и подобные аппараты — дети за рулем этих не детских игрушек представляют серьезную угрозу как для себя, так и для окружающих!» — заявил в середине июля Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к жителям республики в связи с участившимися авариями с детьми на дорогах.