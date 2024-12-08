ГАИ предупредила об опасном участке дороги в центре Казани

ГАИ Казани обращает внимание водителей на опасный участок обледенелой дороги на улице Лево-Булачной, рядом с домом 38. В настоящее время продолжается расследование причин наледи.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют водителям быть особенно внимательными при проезде этого участка, заранее снижать скорость, избегать резких маневров и экстренных торможений, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Водителей просят подумать о возможности использования альтернативных маршрутов до тех пор, пока не будут устранены опасные условия.