ГАИ предупредила об опасном участке дороги в центре Казани

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Город
8 декабря 2024  10:48

ГАИ Казани обращает внимание водителей на опасный участок обледенелой дороги на улице Лево-Булачной, рядом с домом 38. В настоящее время продолжается расследование причин наледи.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют водителям быть особенно внимательными при проезде этого участка, заранее снижать скорость, избегать резких маневров и экстренных торможений, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Водителей просят подумать о возможности использования альтернативных маршрутов до тех пор, пока не будут устранены опасные условия.

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