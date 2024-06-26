«Гаилә» вместо М14: в Казани обсуждают новое имя для микрорайона

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Город
26 июня 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Микрорайон М14 в Казани может получить новое, более теплое и «говорящее» название – «Гаилә» (в переводе с татарского «семья»). С такой инициативой на XXX сессии Казанской городской думы выступил мэр Ильсур Метшин.

Вопрос о переименовании подняла депутат Елена Глухарева, отметив, что жители нового микрорайона хотели бы видеть более яркое и запоминающееся название, чем просто строительный номер. Мэр поддержал эту идею, предложив увязать новое имя с объявленным в России Годом семьи.

Мэр поручил Институту развития города проработать вопрос о переименовании, а также проанализировать названия других микрорайонов Казани на предмет их благозвучия и соответствия современному облику города.

Также мы писали, что на сессии Казанской городской Думы приняли решение о расширении программы приватизации муниципальной собственности на 2023–2025 годы.

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