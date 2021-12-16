 Ильназу Галявиеву продлили арест до апреля 2022 года
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Ильназу Галявиеву продлили арест до апреля 2022 года

Ранее он признал свою вину.

Истории
16 декабря 2021  17:47
Автор:
Эдуард Салихов

Казанскому стрелку, напавшего на гимназию № 175, продлили арест до 11 апреля 2022 года. Об этом «КВ» рассказали в пресс-службе Приволжского суда. 

«Приволжским районным судом было вынесено постановление о продлении срока задержания под стражей обвиняемого Галявиева до 11 апреля 2022 года», – заявили в суде. 

Напомним, что утром 11 мая вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. В результате взрыва и стрельбы погибли девять человек, 32 пострадали. Свою вину нападавший признал.

Ранее председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что трагедия в 175-й казанской гимназии — недоработка Министерства молодежи, общественных организаций и «Единой России».

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