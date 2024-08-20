«Гарри Потера» убрали из школьной программы — Минобрнауки РТ

С нового учебного года пятиклассников и старшеклассников ждет обновленная программа по литературе. Как сообщил замминистра образования Татарстана Рамис Музипов, изменения коснутся порядка 70% авторов.

Так, из программы полностью исключили «Гарри Поттера» Джоан Роулинг и некоторые произведения Виктора Пелевина. Произведения Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого перенесли в более старшие классы. Также изменился порядок изучения некоторых авторов.

В старших классах школьники будут больше изучать русскую классику. Так, добавлено повторение произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя в 10-11 классах.

Кроме того, изменения коснутся предмета «География» в связи с появлением новых регионов России.