Тематикой гастрофеста в казанском Центре семьи станет семейный пикник

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Город
3 июня 2024  11:23
Автор:
Валерий Саидов

В Казани 13 и 14 июля в районе Центра Семьи «Казан» состоится юбилейный гастрофестиваль «Вкусная Казань», на этот раз с темой «Семейный пикник». Об этом сообщила Дарья Санникова, директор МКУ «Комитет по развитию туризма Казани».

В настоящее время программа мероприятия находится в разработке. Планируется организация общих зон отдыха, развлекательной программы, кинопоказов, лекций и мастер-классов от шеф-поваров. Также впервые будет организована детская гастрономическая зона.

Для участия в фестивале приглашаются владельцы ресторанов и кафе, фудтраков, фермеры, а также самозанятые граждане. Заявки на участие необходимо подать до 21 июня на портале kzn.ru.

Ранее «КВ» сообщали, что проведение гастрономического фестиваля в 2024-м намечено на середину июля, а его локацией станет Центр семьи «Казан».

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Тематикой гастрофеста в казанском Центре семьи станет семейный пикник
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