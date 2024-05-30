Гастрономический фестиваль в Казани запланирован на июль

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Город
30 мая 2024  11:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В пресс-службе мэрии сообщили, что в середине лета планируется проведение гастрономического фестиваля в Казани. Площадка проведения не поменяется, мероприятие запланировано у казанской Чаши, как и годом ранее. Власти выбрали дату 13-14 июля.

Ранее заявлялось, что фестиваль «Вкусная Казань» признали национальным событием прошлого года. Тогда гастрономическое мероприятие посетили 55 тысяч казанцев и гостей татарстанской столицы. Проходили два зрелищных состязания: забег официантов и конкурс по приготовлению тартара. На площадках прошли кулинарные и детские мастер-классы, лекции от блогеров, выступления кавер-групп и розыгрыш подарков.

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