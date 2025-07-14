Гастрофест «Вкусы России х Вкусная Казань» посетило 85 тысяч человек

В минувшие выходные у Центра семьи «Казан» прошел масштабный гастрофестиваль «Вкусы России х Вкусная Казань», который посетило 85 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Цифры впечатляют:

- 125 участников – кафе, ресторанов и фермеров из 40 регионов России

- 27 тонн еды съедено за два дня

- 40000 литров напитков выпито гостями

- 500 дегустаций и мастер-классов от шеф-поваров

Каждый третий гость приехал из других городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других.

«Этот фестиваль укрепляет имидж Казани как гастрономической столицы России. Наша татарская кухня и развитая сфера общепита – отличная основа для этого бренда», – отметил глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Гостей развлекали звезды: Ирина Салтыкова и репер Slame. Атмосферу праздника дополняли кулинарные шоу и живые концерты.