Гастрофест «Вкусы России х Вкусная Казань» посетило 85 тысяч человек

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Город
14 июля 2025  14:05
Автор:
Елизавета Черкина

В минувшие выходные у Центра семьи «Казан» прошел масштабный гастрофестиваль  «Вкусы России х Вкусная Казань», который посетило 85 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Цифры впечатляют:

- 125 участников – кафе, ресторанов и фермеров из 40 регионов России  
- 27 тонн еды съедено за два дня  
- 40000 литров напитков выпито гостями  
- 500 дегустаций и мастер-классов от шеф-поваров  

Каждый третий гость приехал из других городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других.  

«Этот фестиваль укрепляет имидж Казани как гастрономической столицы России. Наша татарская кухня и развитая сфера общепита – отличная основа для этого бренда», – отметил глава исполкома Казани Рустем Гафаров.  

Гостей развлекали звезды: Ирина Салтыкова и репер Slame. Атмосферу праздника дополняли кулинарные шоу и живые концерты.  

 

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