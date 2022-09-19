Гастрольный тур МХТ им.Чехова начнется с Казани

В октябре в Казани пройдут гастроли одного из старейших театров России Московского художественного театра им.А.П.Чехова. Об этом сообщил сегодня в ходе елового понедельника начальник Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов.

«Столица Татарстана станет первым городом в гастрольном графике МХТ. Казанские зрители увидят два ярких спектакля 11 и 12 октября «Сирано де Бержерак» и 16 и 17 октября «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»», - сказал Абзалов.

По словам спикера, роли в постановках исполнят Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий и многие другие именитые артисты.

«Причем были договоренности с театром, что будут не только спектакли, но и мастер-классы для молодежи, тех кто только первые шаги делает на театральной сцене», - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.