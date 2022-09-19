 Гастрольный тур МХТ им.Чехова начнется с Казани
news_header_top_970_100

Гастрольный тур МХТ им.Чехова начнется с Казани

В постановках сыграют Константин Хабенский, Игорь Золотовицкий, Юрий Чурсин, Паулина Андреева и другие актеры.

Город
19 сентября 2022  13:21
Автор:
Дамира Хайрулина

В октябре в Казани пройдут гастроли одного из старейших театров России Московского художественного театра им.А.П.Чехова. Об этом сообщил сегодня в ходе елового понедельника начальник Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов.

«Столица Татарстана станет первым городом в гастрольном графике МХТ. Казанские зрители увидят два ярких спектакля 11 и 12 октября «Сирано де Бержерак» и 16 и 17 октября «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»», - сказал Абзалов.

По словам спикера, роли в постановках исполнят Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий и многие другие именитые артисты.

«Причем были договоренности с театром, что будут не только спектакли, но и мастер-классы для молодежи, тех кто только первые шаги делает на театральной сцене», - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова