Где и когда в Казани откроют новогодние елки

Главная новогодняя елка Казани будет официально открыта 24 декабря у Центра семьи «Казан», где пройдет презентация удивительной аудиовизуальной инсталляции.

В этом сезоне горожане смогут наслаждаться праздником в 28 парках и скверах, где в рамках программы «Это просто» запланировано 106 мероприятий. Глава Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова сообщила об этом на заседании «делового понедельника».

В отличие от предыдущих праздников, в этом году количество мероприятий сократилось с 161 до 106. 23 парка города получили новую праздничную отделку, а елки будут торжественно открыты в 17 разных локациях. В их числе – набережная реки Казанка, где открытие состоится 21 декабря. Главный символ праздника – елка у Центра семьи «Казан» – появится 24 декабря. В период с 2 по 4 января с 20:00 до 21:00 здесь пройдет аудиовизуальная инсталляция "Желание", организованная совместно с международным фестивалем медиаискусства «НУР».

Расписание открытия елок:

21 декабря:

16:00 — Парк по ул. Мира.

18:30 — Парк у ЖК «Салават купере».

19:00 — Парк им. Урицкого.

22 декабря:

18:30 — Парк у ЖК «Светлая долина».

23 декабря:

16:00 — Парк «Калейдоскоп».

18:00 — Парк «Крылья Советов».

18:30 — Парк «Континент».

19:00 — Бульвар по ул. Фучика.

24 декабря:

18:00 — Парк «Сосновая роща».

18:00 — Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ.

18:30 — Парк им. Горького.

25 декабря:

18:30 — Бульвар по ул. Серова.

19:00 — Бульвар «Ак Чәчәкләр».

26 декабря:

18:00 — Парк у ЖК «Весна».

19:30 — Сад рыбака.

Важно отметить, что открытие елки на бульваре по ул. Серова будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык (РЖЯ) и тифлокомментированием, а на бульваре Фучика — переводом на РЖЯ.

Кроме того, городской каток в парке «Черное озеро» начнет свою работу в конце декабря, а его центральная часть будет украшена арт-объектом с светящейся надписью. Новогодняя ночь в этом парке обещает быть увлекательной, с праздничной программой и трансляцией новогодних обращений.

Полный график мероприятий доступен на официальном сайте Дирекции парков и скверов Казани.