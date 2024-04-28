Где зарегистрировать автомобиль в праздничные дни

В Татарстане начались первомайские выходные, следующим рабочим днем станет 2 мая. Начальник отделения регистрации автомототранспортных средств отдела ТН и РАС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Казани майор полиции Ильдус Батраев рассказал, какие отделения ГИБДД будут вести прием в праздничные дни.

Отделение №1 (Оренбургский тракт,5) и отделение №2 (Тэцевская,5) будут вести прием документов 29, 30 апреля и 1, 9, 10 мая с 8 до 17 часов с перерывом с 13 до 14.

В автосалонах «ТТС» (Декабристов, 81В, Проспект Победы, 194): 29 апреля - выходной день, 30 апреля приём документов с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 1, 9, 10, 11 мая приём документов с 09.00 до 14.00 без перерыва;

В автосалонах «КАН АВТО» (Сибирский тракт, 48, Оренбургский тракт, 209Б): 29 апреля - выходной день, 30 апреля приём документов с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00) 1, 9, 10, 11 мая приём документов с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

В пункте регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (Пр. Победы, д. 214): 29 апреля - выходной день, 30 апреля приём документов с 08.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 1, 9, 10, 11 мая – выходные праздничные дни, прием граждан осуществляться не будет.