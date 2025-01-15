Гекдениз Карадениз продолжит работать в «Рубине-2»

Турецкий специалист Гекдениз Карадениз продолжит работать на позиции главного тренера «Рубина-2», о продлении контракта казанский клуб сообщил 15 января. Соглашение с наставником будет действовать до конца 2025 года.

Свою должность Карадениз занял летом 2023-го. С того момента специалист провёл у руля клуба 42 игры, одержал 19 побед при 15 ничьих. В среднем за игру «Рубин-2» набирал 1,71 очка. По итогам чемпионата в Группе 4 Дивизиона Б Второй лиги фарм-клуб казанцев довольствовался бронзовыми медалями.