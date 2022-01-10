 Гендиректор Aurus Адиль Ширинов покинул должность
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Гендиректор Aurus Адиль Ширинов покинул должность

Обязанности гендиректора автоконцерна выполняет Николай Ходосевич, который ранее занимал пост исполнительного директора фирмы.

Республика
10 января 2022  19:14
Автор:
Николай Лукоянов

Гендиректор Aurus Адиль Ширинов покинул должность по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе фирмы.

«Ширинов завершил свою трудовую деятельность в качестве генерального директора Aurus в декабре 2021 года», – сообщает пресс-служба.

В дальнейшем Ширинов собирается продолжить работу  в ПАО «УАЗ» и СП «Соллерс Форд». На данный момент обязанности гендиректора выполняет Николай Ходосевич, который ранее занимал пост исполнительного директора фирмы.

В будущем руководителем компании может стать сторонний человек, в обязанности которого будет входить экспансия на зарубежные рынки, а также развитие экспорта.

Ранее сообщалось, что Aurus запустили вирутальный тур по заводу в особой экономической зоне «Алабуга».

 

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