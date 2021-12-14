 Гендиректор «Рубина»: у клуба полное и безусловное доверие к Слуцкому
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Гендиректор «Рубина»: у клуба полное и безусловное доверие к Слуцкому

Он добавил, что тренерский вопрос в клубе даже не поднимался.

Истории
14 декабря 2021  19:27
Автор:
Эдуард Салихов

Генеральный директор казанского футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому. Об этом сообщает «Чемпионат». 

«Что касается главного тренера, то у руководства „Рубина“ полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу», — сказал Сайманов.

Он добавил, что тренерский вопрос в клубе даже не поднимался.

Напомним, что на днях вышло интервью главного тренера казанской команды вышло на ютуб-канале Ксении Собчак. В разговоре с теледивой Леонид Слуцкий рассказал о газоне на стадионе на «Ак Барс Арена», а также об отношении к Артеме Дзюбе. Подробнее разбор интервью читайте на нашем сайте.

 

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