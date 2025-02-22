Генерал-лейтенант из Апастовского района Рамиль Ибатуллин стал Героем России

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Республика
22 февраля 2025  13:00

Президент России Владимир Путин присвоил высокое звание Героя России генерал-лейтенанту Рамилю Ибатуллину, уроженцу Апастовского района Республики Татарстан. Об этой знаменательной новости сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на еженедельном субботнем совещании в Доме правительства РТ.

«Мы искренне гордимся нашими земляками и, безусловно, поддерживаем их. Мы обязательно направим Рамилю Назифовичу поздравительную телеграмму. Это огромная честь для него, его семьи и всей нашей республики,» – подчеркнул Рустам Минниханов.

Указ о присвоении звания Героя России Рамилю Ибатуллину был подписан Президентом РФ 21 февраля.

Рамиль Назифович Ибатуллин – выпускник Казанского высшего военного танкового командного училища, а также Общевойсковой академии имени М. В. Фрунзе и Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. За годы службы он был удостоен ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Суворова и многочисленных ведомственных наград.

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