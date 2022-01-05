 Генеральные менеджеры клубов Евролиги признали УНИКС главным открытием турнира
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Генеральные менеджеры клубов Евролиги признали УНИКС главным открытием турнира

Казанский клуб на данный момент занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Спорт
5 января 2022  10:34
Автор:
Артур Казанцев

Генеральные менеджеры команд Евролиги признали УНИКС главным открытием турнира. На данный момент команда из столицы Татарстана занимает пятое место в турнирной таблице. 

Команда уже успела запомнится победами над «Реалом», «Эфесом» и «Панатинаикосом». 

Это не первое признание заслуг УНИКСа в Евролиге, ранее эксперты признали казанский клуб главной сенсацией турнира. 

Напомним, что матч между УНИКСом и мадридским «Реалом» был перенесен из-за коронавируса. Казанский клуб не смог набрать достаточное количество игроков для проведения матча.

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