Генеральные менеджеры клубов Евролиги признали УНИКС главным открытием турнира

Генеральные менеджеры команд Евролиги признали УНИКС главным открытием турнира. На данный момент команда из столицы Татарстана занимает пятое место в турнирной таблице.

Команда уже успела запомнится победами над «Реалом», «Эфесом» и «Панатинаикосом».

Это не первое признание заслуг УНИКСа в Евролиге, ранее эксперты признали казанский клуб главной сенсацией турнира.

Напомним, что матч между УНИКСом и мадридским «Реалом» был перенесен из-за коронавируса. Казанский клуб не смог набрать достаточное количество игроков для проведения матча.