Герой России Расим Баксиков: Наш главный ресурс – это люди

Завершился 12-часовой телемарафон «Вступай в Армию Победы!», который сегодня весь день транслировался на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета».

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Республика
15 июля 2024  20:16
Автор:
Ольга Иванычева

Завершил телемарафон своим ярким, эмоциональным обращением ко всем татарстанцам Герой России Расим Баксиков:

- Уважаемые сограждане, соотечественники! Парни, девушки, мужчины, женщины, всем нам необходимо помнить о том, что Родину надо защищать, охранять ее священные, неприкосновенные границы. Неважно, в какие войска вы пойдете, неважно, какая у вас будет должность. Нам необходимы военнослужащие, и я скажу, почему. Во все времена существования нашего государства у нас всегда были враги, завистники. На данный момент коллективный Запад, наши западные непартнеры пытаются сломать Россию. У нас есть сильный лидер, и должна быть сильная, боеспособная армия. А обеспечить сильную армию можем только мы вместе. Наш главный ресурс – это люди. Молодежь должна думать, как защищать Родину, чтобы у нашей страны был надежный тыл.

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