Герой СВО из Татарстана получил семь медалей за мужество в СВО

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Республика
9 апреля 2025  12:32

Уроженец Заинского района Рафаэль Акчурин стал образцом мужества и преданности Родине. Окончив юридическое образование, он в 2006 году поступил на службу по контракту, а с началом СВО отправился на фронт, где проявил себя как талантливый командир.

За боевые заслуги лейтенант Акчурин удостоен семи наград, включая медали Суворова и Жукова. В мае 2022 года под огнём восстановил модуль управления, спасая сослуживцев. В 2023-м успешно руководил работой БПЛА, а летом 2024-го его группа нейтрализовала свыше 210 вражеских сигналов, обеспечив продвижение войск.

Дома героя ждут жена, трое детей и мать, гордящиеся его подвигом. Брат Руслан подчеркивает: для Рафаэля защита Отечества – дело чести.

Всего из Татарстана на СВО отправились 38 169 военнослужащих, 15 из них стали Героями России. Об этом сообщил Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным.

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