«Героями не рождаются»: Герой России Рустам Сайфуллин встретился с казанской молодежью

В казанском парке «Урам» прошла встреча Героя России Рустама Сайфуллина с активистами молодежных организаций. В формате открытого диалога участники смогли задать интересующие их вопросы и пообщаться с героем.

Рустам Сайфуллин подчеркнул важность подобных встреч и личного примера. Звания Героя России Рустам Сайфуллин был удостоен в 2022 году за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. «Героями не рождаются, – рассказал он. – Я сам простой деревенский парень, меня воспитывал дед, ветеран войны. Он всегда говорил: «Работай как я».

Полковник вспомнил, как в школьные и студенческие годы его вдохновляли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

Герой России призвал участников встречи с уважением относиться к тем, кто сейчас находится в зоне СВО, поделился своими мыслями о семейных ценностях, важности образования и правильных жизненных ориентиров.