ГИБДД Казани рассказали о режиме работы 8 Марта

Госавтоинспекция Казани информирует об изменениях в графике работы экзаменационных и регистрационных отделов в связи с празднованием 8 марта. В Международный женский день прием граждан будет приостановлен во всех подразделениях ГИБДД, расположенных по адресам: ул. Модельная, 10, ул. Актайская, 5, Оренбургский тракт, 5 и ул. Тэцевская, 5.

Уже 9 марта работа возобновится в обычном режиме: с 8:00 до 17:00 (прием документов до 16:00). Во избежание очередей Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться онлайн-сервисом предварительной записи на портале Госуслуг.