ГИБДД Казани разыскивает водителя, сбежавшего с места ДТП

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Город
11 июля 2024  11:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани инспекторы расследуют ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент произошел 10 июля в 13:58 на улице Харьковской, напротив дома №84.

Неустановленный водитель, двигаясь по проезжей части, сбил 51-летнего мужчину, который шел по краю дороги. Нарушив правила дорожного движения, водитель оставил место происшествия. В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.

ГИБДД Казани просит очевидцев инцидента откликнуться и предоставить информацию по телефонам: 5-333-819 или 5-333-848.

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий. Из них 3 происшествия с пострадавшими: 2 столкновения автотранспорта и наезд на пешехода. В результате 4 участника ДТП получили травмы различной степени тяжести: пассажир, 2 водителя и пешеход. За нарушение Правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 339 водителей и 29 пешеходов. Среди нарушений: 63 случая непристегнутых ремней безопасности, 27 случаев непредоставления преимущества в движении пешеходам, 5 случаев нарушения правил перевозки детей, 7 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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