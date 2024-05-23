ГИБДД Казани за день наказала больше 100 горожан за «тонировку»

Инспекторы провели в Казани очередной профилактический рейд, направленный на выявление нарушителей с «тонировкой». В результате было составлено 102 административных протокола.

По регламенту, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно быть не менее 70%. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Кроме штрафа, нарушителям выписывается требование устранить недостатки в течение 10 дней. Невыполнение этого требования может привести к штрафу от 2000 до 4000 рублей, административному аресту до 15 суток или обязательным работам на срок от 40 до 120 часов.

Из четырех задержанных водителей двое получили административный арест на трое суток, остальные ожидают рассмотрения дела. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие с техническими нормами для обеспечения безопасности.

Рейды будут продолжаться, и результаты будут сообщены дополнительно. ГИБДД настоятельно рекомендует всем соблюдать правила дорожного движения.