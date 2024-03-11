ГИБДД: Основная причина ДТП с пешеходами – переход не по «зебре»

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Город
11 марта 2024  09:19
Автор:
Эндже Гарафиева

В городской автоинспекции рассказали, из-за чего чаще всего происходят трагедии на дорогах. Инспекторы отметили, что пешеходы и водители игнорируют знак «Пешеходный переход» и провоцируют ДТП.

Пешеходы не обращают внимание на первые ряды автомобилистов перед тем, как перейти дорогу. Горожан призвали сперва убедиться в том, что их пропускают, и только после этого пересекать проезжую часть. 

К водителям тоже есть требования – снижать скорость перед поворотами, на перекрестках и пешеходных переходах, а также не забывать уступать дорогу пешеходам, которые переходят дорогу на разрешающий сигнал светофора.

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