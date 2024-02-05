ГИБДД РТ предупредила татарстанцев об опасностях метели

Дамир Бикмухаметов, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, рекомендует водителям особенное внимание уделить техническому состоянию своих автомобилей. Важно убедиться, что тормозная система исправна, а также что все в порядке с шинами.

«Водители должны быть предельно осторожными, если в салоне авто находится ребенок. В этом году произошло уже 17 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 2 ребенка погибли и 18 получили травмы. Помните, дорога – зона повышенной опасности. При движении на машине при плохой видимости следует избегать опасных маневров. Особенно тех, что связаны с выездом на встречную полосу. Убедитесь, что скорость движения соответствует погоде и условиям на дороге», – отметил он.

Пешеходам рекомендуется применять световозвращающие элементы на одежде.