ГИБДД РТ предупредила татарстанцев об опасностях метели

Завтра в Татарстане ожидается ухудшение погоды. В республике пройдут осадки в виде мокрого снега и метелей. При этом на дорогах ухудшится видимость до 500 метров, также ожидаются заносы и гололедица. Об этом сообщают в ГИБДД РТ.

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Республика
5 февраля 2024  21:13
Автор:
Владислав Косолапкин

Дамир Бикмухаметов, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан, рекомендует водителям особенное внимание уделить техническому состоянию своих автомобилей. Важно убедиться, что тормозная система исправна, а также что все в порядке с шинами.

«Водители должны быть предельно осторожными, если в салоне авто находится ребенок. В этом году произошло уже 17 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 2 ребенка погибли и 18 получили травмы. Помните, дорога – зона повышенной опасности. При движении на машине при плохой видимости следует избегать опасных маневров. Особенно тех, что связаны с выездом на встречную полосу. Убедитесь, что скорость движения соответствует погоде и условиям на дороге», – отметил он.

Пешеходам рекомендуется применять световозвращающие элементы на одежде.

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