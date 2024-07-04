ГИБДД Татарстана предупреждает о повышенном риске ДТП в жару

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Республика
4 июля 2024  13:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Автоинспекторы Татарстана настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность в условиях жаркой погоды. В случае недомогания, признаков усталости или сонливости, необходимо немедленно прекратить движение и отказаться от управления транспортным средством.

Жара оказывает негативное влияние на организм человека, снижая концентрацию внимания, замедляя реакцию и вызывая сонливость, что значительно повышает риск попасть в ДТП. Перед началом поездки рекомендуется тщательно проветрить салон автомобиля, а также не оставлять в машине детей или домашних животных, которые особенно подвержены перегреву.

К сожалению, в Татарстане уже зафиксированы случаи ДТП со смертельным исходом, причиной которых стало плохое самочувствие водителя в жару.

ГИБДД призывает водителей быть бдительными и относиться к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения с максимальной ответственностью.

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ГИБДД Татарстана предупреждает о повышенном риске ДТП в жару