Гидрометцентр РТ: 80% от месячной нормы осадков выпало в Приволжском районе

В прошедшие сутки, 21-22 июля, Татарстан оказался под воздействием теплой неустойчивой погоды с грозовыми дождями. Ночью, при прохождении волнового атмосферного фронта, местами прошли сильные дожди.

Гидрометцентр РТ сообщил, что в некоторых западных районах республики, в частности, в Лаишево и Казань-Аэропорт, выпал очень сильный дождь — соответственно 57 и 51 мм за 9-12 часов. Это является опасным метеорологическим явлением.

По данным метеостанций, в Казани за прошедшие сутки выпало от 29 до 49 мм осадков. В Авиастроительном районе, по наблюдениям авиационной метеостанции Казань-Сокол, зафиксировано 29 мм осадков, а в Приволжском районе, по данным метеостанции Казань, выпало 49 мм, что составляет около 80% от месячной нормы осадков. Местами отмечались ливневые дожди в количестве 26-29 мм за 1 час.

Сегодня днем, 22 июля, погодные условия в Татарстане продолжают формироваться под влиянием атмосферного фронта. Местами отмечаются дожди разной интенсивности. Температура воздуха в полдень дня составила от +14° до +19°.

В предстоящие сутки, 23 июля, республика будет находиться в тыловой части циклона с северо-восточными воздушными потоками. Местами пройдет небольшой дождь. Температурный фон прогнозируется от +10 до +15˚ ночью, от +19 до +24˚ днем.

В среду, 24 июля, ночью существенных осадков не ожидается. Днем в зоне влияния атмосферного фронта прогнозируются кратковременные дожди. В ночные часы столбики термометров покажут +9. +14˚, днем воздух прогреется до +20. +25˚.

В четверг, пятницу и субботу, 25-27 июля, в синоптической ситуации без существенных изменений. В тыловой части циклона также временами будут отмечаться дожди кратковременного характера. Минимальная температура ночью составит +9. +14˚, днем 25 и 26 июля не выше +17. +22˚, 27 июля от +19 до +24˚. Среднесуточные температуры прогнозируются на 3-5 градуса ниже нормы.