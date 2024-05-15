Гимнастка Батыршина и футболист Карадениз станут послами игр БРИКС

Два спортсмена объявлены послами игр БРИКС в Казани, которые запланированы с 11 по 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе соревнований.

Игры БРИКС - это международное спортивное мероприятие, которое проводится между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

В этом году организаторы выбрали двух знаменитостей в качестве послов игр: российскую гимнастку Яну Батыршину и футболиста Гекдениза Карадениза.

Батыршина – легендарная спортсменка, которая завоевала множество титулов и наград в художественной гимнастике. Она является серебряным призёром Олимпиады-1996, пятикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Гекдениз Карадениз, напротив, известен своей успешной карьерой в футболе. Он был частью казанского «Рубина», который дважды становился чемпионом России в 2008 и 2009 году, а также выигрывал Кубок 2010, Суперкубок 2010, 2012 и завоевывал бронзу чемпионата страны 2010.

Ранее мы писали, что пять тысяч иностранных делегатов изъявили желание посетить игры БРИКС в Казани