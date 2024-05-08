Пять тысяч иностранных делегатов изъявили желание посетить игры БРИКС в Казани

Граждане 100 стран мира посетят Казань во время проведения международных игр БРИКС, которые запланированы на 12-23 июня. В общей сложности, уже подали завки 5 тысяч делегатов.

По словам руководителя Дирекции спортивных и социальных проектов Максима Денисова, подготовка идет по план, но не обходится и без «нюансов». Например, на некоторые спортивные дисциплины все еще нет окончательного состава – отмечается недобор спортсменов.

15 мая будет финализирован список видов спорта.

На спортивных объектах города сейчас проводят ремонт.