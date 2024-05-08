Пять тысяч иностранных делегатов изъявили желание посетить игры БРИКС в Казани

news_top_970_100
Россия/Мир
8 мая 2024  15:59
Автор:
Эндже Гарафиева

Граждане 100 стран мира посетят Казань во время проведения международных игр БРИКС, которые запланированы на 12-23 июня. В общей сложности, уже подали завки 5 тысяч делегатов.

По словам руководителя Дирекции спортивных и социальных проектов Максима Денисова, подготовка идет по план, но не обходится и без «нюансов». Например, на некоторые спортивные дисциплины все еще нет окончательного состава – отмечается недобор спортсменов.

15 мая будет финализирован список видов спорта.

На спортивных объектах города сейчас проводят ремонт. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанскую молодежь приглашают к участию в окружном форуме «Метеор»
В Казанском Кремле представят историю войны, основанную на реальных письмах, дневниках очевидцев
Портреты ветеранов 9 мая будут транслировать на экране «Ак Барс Арены»
В июне столицу Татарстана посетит Казанская икона Божией матери
Татарстанского пристава подозревают во взяточничестве
«Урман фест» – это не только экологический проект, но и элемент семейного воспитания.
«Урман фест» – это не только экологический проект, но и элемент семейного воспитания.
Китайские автобренды снизили продажи в апреле
Корреспондент «КВ» рассказала о воевавших прадедушках