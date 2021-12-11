 Гинцбург: нет оснований менять вакцину «Спутник V» под штамм омикрон
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Гинцбург: нет оснований менять вакцину «Спутник V» под штамм омикрон

Штамм будет протестирован на вирусонейтрализацию антител.

Истории
11 декабря 2021  12:38
Автор:
Карина Кострулева

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург заявил, что пока нет оснований для разработки новой вакцины против штамма омикрон. Об этом сообщили «РИА Новости». 

«Сначала надо проверить, насколько эффективен существующий препарат», – отметил Гинцбург.

Для того, чтобы это проверить, штамм протестируют на вирусонейтрализацию антител, а также на возможность образования синцитий. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что россияне, приехавшие из ЮАР с омикрон-штаммом, оказались вакцинированными. Сейчас у зараженных наблюдается легкое течение болезни.

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