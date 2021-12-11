Россияне, приехавшие из ЮАР с омикрон-штаммом, оказались вакцинированными

Россияне, которые приехали из Арабских Эмиратов с омикрон-штаммом, оказались вакцинированными. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург, сообщают «РИА Новости».

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — заявил ученый.

Напомним, что омикрон-штамм был выявлен у двух из девяти россиян с коронавирусом, которые приехали в страну из ЮАР.

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что новый штамм ковида может быть завезен в Россию из 50 стран.