 Россияне, приехавшие из ЮАР с омикрон-штаммом, оказались вакцинированными
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Россияне, приехавшие из ЮАР с омикрон-штаммом, оказались вакцинированными

У зараженных наблюдается легкое течение болезни.

Истории
11 декабря 2021  09:59
Автор:
Эдуард Салихов

Россияне, которые приехали из Арабских Эмиратов с омикрон-штаммом, оказались вакцинированными. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург, сообщают «РИА Новости». 

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — заявил ученый. 

Напомним, что омикрон-штамм был выявлен у двух из девяти россиян с коронавирусом, которые приехали в страну из ЮАР. 

Ранее «Казаснкие ведомости» сообщали, что новый штамм ковида может быть завезен в Россию из 50 стран.

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