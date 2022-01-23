Гинзбург заявил, что омикрон не станет завершающим штаммом пандемии

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что штамм омикрон не станет последним штаммом пандемии коронавируса, сообщают «Интерфакс»

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — рассказал он.

По его словам, эффективно бороться с пандемией можно только при 75— 80% вакцинации населения.

Ранее сообщалось, что омикрон проходит с меньшим количеством тяжелых форм заболевания, это рассказали в Роспотребнадзоре.