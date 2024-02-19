Гипертоникам не позавидуешь: очередные сюрпризы погоды на этой неделе

В Татарстане на этой неделе ожидается, что снег прекратится из-за повышения атмосферного давления, но не исключено, что вернется в республику к выходным.

Умеренно морозная погода принесет температуру воздуха в −6…-8 градусов днем и −10…-12 градусов ночью.

В ближайшие сутки прогнозируется, что давление повысится на 9 мм ртутного столба, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых. Высокое атмосферное давление влияет на артериальное. Страдают от этого люди с гипертонической болезнью или симптоматическими скачками давления.