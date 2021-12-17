 ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»
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ГК «Выбери Радио» в Казани взяла в управление «Радио Шансон»

Полезное
17 декабря 2021  13:29

Любимая десятками тысяч слушателей Татарстана станция с 15 декабря начала вещание на частоте 89,7 FM. 
До этого «Радио Шансон» не звучало в городе около полугода. Последний раз станция фигурировала в рейтингах Mediascope за период Январь - Декабрь 2020 г.*, тогда она заняла 7 позицию с ежедневной аудиторией 88 тысяч человек.

На сегодняшнем российском медиарынке «Радио Шансон» - это сильный и мощный бренд, со своей уникальной аудиторией. Лицензия на осуществление радиовещания принадлежит холдингу Krutoy Media. 
Таким образом, «Выбери Радио» в Казани теперь имеет больше качественных инструментов для достижения целей клиента. «Радио Шансон» стало пятой радиостанцией в портфеле компании наряду с «Ретро FM», «Радио Дача», «Радио Рекорд» и «Нашим Радио». 

Анна Тихонова, директор филиала «Выбери Радио» в г. Казань: «Мы рады расширению нашего арсенала. «Радио Шансон» - это понятный и качественный продукт с очень теплой и лояльной аудиторией, которая сохраняет приверженность станции на протяжение многих лет. Уверена, присоединение «Радио Шансон» к семье «Выбери Радио» укрепит и саму радиостанцию, и сделает наши рекламные возможности уникальными. У нас уже готовы интересные пакетные предложения для наших клиентов».  
  
*Источник: Mediascope, Radio Index Казань,  Январь - Декабрь 2020 года, среди населения в возрасте 12 лет и старше. Daily Reach–накопленное суточное количество слушателей радиостанции.

** - Филиал «Выбери Радио» в г. Казань 
Радиостанции филиала: «Ретро FM», «Радио Дача», «Радио Рекорд», «Наше Радио», «Радио Шансон».
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