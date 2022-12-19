Глава Госкомитета по туризму РТ: в этом году мы ожидаем прирост туристического потока на 11%

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов на заседании Казгордумы заявил, что в Татарстане в 2022 году наблюдается большой прирост туристического потока.

«В этом году мы ожидаем прирост туристического потока на 11%. К 30 году нужно ориентироваться на цифру 7-8 млн туристов и гостей», — сообщил глава.

Кроме того, по словам спикера, в текущем году столица региона вошла в число городов — лидеров по числу принимаемых туристов, а также по разнообразию туристического продукта. Так, республика заняла шестое место среди российских городов. Татарстан уступает Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Краснодарскому краю и Крыму.

«Конечно, основная часть экономического эффекта, которую мы видим от отрасли туризма, приходится на город Казань. Это очень здорово. Порядка 30 млрд рублей поступает ежегодно в город от гостей и туристов», — подчеркнул Иванов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что столице РТ не хватает финансирования туризма, средства выделяются на Болгар, Свияжск и Елабугу. Депутаты Казгордумы считают, что для развития туристической отрасли необходимо финансирование из бюджета.