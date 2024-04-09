Глава МЧС России совершил облёт затопленных территорий Курганской области

Глава МЧС России Александр Куренков продолжает работу в регионах с наиболее сложной паводковой обстановкой

Спецборт МЧС России вылетел в Курганскую область. В регионе по прогнозам в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане с населением в общей сложности свыше 19 тысяч человек:

более 4 300 домов;

более 5 000 приусадебных участков;

600 дачных участков.

Для того, чтобы лично оценить обстановку с паводком, глава МЧС России Александр Куренков продолжает командировки в регионы страны. Сегодня он совершил облет территорий в Курганской области, где риск затопления распространён на 4,3 тысячи домов и 5 тысячах приусадебных участков. В полёте его сопроводили полпред президента по Уральскому округу Владимир Якушев и губернаторо Курганской области Вадим Шумков.

Куренков поручил создать линию горячей помощи, куда жители смогут обращаться за информацией, и максимально принимать меры для защиты населенных пунктов от большой воды.

Дополнительные средства уже направлены в этот регион заблаговременно.

Глава ведомства поручил проводить беседы с населением, почему важно эвакуироваться по сигналу: «Нужно убеждать людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода может стать непригодной к употреблению».

Также он поручил продолжить работу по информированию населения о выплатах.