Глава МЧС России в Казани поделился опытом спасательных операций с коллегами

В рамках визита глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Казань, министр МЧС России Александр Куренков подчеркнул важность международного сотрудничества в области спасательных операций.

Он отметил, что Россия готова делиться опытом и проводить совместные тренировки. В качестве примера он привел масштабные учения, прошедшие на полигоне Ногинского спасательного центра, где были продемонстрированы современные технологии и оборудование российского производства.

Во второй день визита главы делегаций стали свидетелями практических демонстраций работы российских спасателей. На реке была проведена спасательная операция с условным пожаром на судне, спасением терпящих бедствие и предотвращением возможного розлива топлива. В операции участвовали 50 специалистов, включая спасателей-десантников и водолазов, с привлечением 15 единиц техники, в том числе авиации МЧС России. Были продемонстрированы навыки ликвидации последствий ДТП.

Также иностранные делегации посетили выставку пожарно-спасательной техники и вооружения МЧС России.

В завершение визита главы делегаций выразили готовность к дальнейшему развитию сотрудничества, с акцентом на практическое взаимодействие.