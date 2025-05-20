Глава Минцифры РТ: в республике насчитывается более 5000 криптоферм

news_top_970_100
Республика
20 мая 2025  20:33

На прошедшем в Казани VI Kazan CryptoForum министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин озвучил данные о динамичном развитии криптоиндустрии в регионе. Согласно представленной информации, в республике сосредоточено свыше 5 тысяч майнинговых ферм, что составляет около 3% от общероссийского показателя.

Особый акцент был сделан на финансовых масштабах отрасли. Объем криптовалютного рынка Татарстана оценивается в 100-150 миллионов долларов. Такой рост стал возможен благодаря изменениям в федеральном законодательстве, легализовавшим цифровые активы.

«Мы целенаправленно работаем над созданием в Татарстане наиболее привлекательных условий для развития блокчейн-технологий и криптоиндустрии», – подчеркнул Хайруллин. По его словам, республика обладает значительным кадровым потенциалом в этой сфере, что создает основу для дальнейшего роста.

Отметим, что в 10 субъектах РФ введены ограничения на майнинговую деятельность.

news_right_column_240_400
Новости
Глава Минцифры РТ: в республике насчитывается более 5000 криптоферм
В музее Казанского порохового завода открылась выставка, посвященная Петру Гаврилову
31 мая в Казани состоится «Зеленый марафон»
Форум ТПП стран ОИС: укрепление связей и новые горизонты
В Татарстане стартовал уникальный конкурс дворовых мероприятий «Күрше Фест»
В Казани в тестовом режиме открылся после обновления Московский рынок
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
Негостеприимное Подмосковье: «Рубин» вновь не смог победить в Химках
В казанской колонии №2 к 80-летию Великой Победы открыли мемориал