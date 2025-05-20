Глава Минцифры РТ: в республике насчитывается более 5000 криптоферм

На прошедшем в Казани VI Kazan CryptoForum министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин озвучил данные о динамичном развитии криптоиндустрии в регионе. Согласно представленной информации, в республике сосредоточено свыше 5 тысяч майнинговых ферм, что составляет около 3% от общероссийского показателя.

Особый акцент был сделан на финансовых масштабах отрасли. Объем криптовалютного рынка Татарстана оценивается в 100-150 миллионов долларов. Такой рост стал возможен благодаря изменениям в федеральном законодательстве, легализовавшим цифровые активы.

«Мы целенаправленно работаем над созданием в Татарстане наиболее привлекательных условий для развития блокчейн-технологий и криптоиндустрии», – подчеркнул Хайруллин. По его словам, республика обладает значительным кадровым потенциалом в этой сфере, что создает основу для дальнейшего роста.

Отметим, что в 10 субъектах РФ введены ограничения на майнинговую деятельность.