Глава Минэкологии РТ поздравил татарстанцев со Всемирным днём охраны окружающей среды

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Республика
5 июня 2024  17:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков поздравил татарстанцев со Всемирным днём охраны окружающей среды, а экологов – с профессиональным праздником.

Шадриков отметил, что день экологии воспринимается как синоним слова жизнь и символизирует неравнодушие и заботу о мире вокруг нас. Он напоминает о хрупкости и ценности окружающего мира и о персональной ответственности за каждый родник, дерево и живое существо.

Поздравления адресованы коллегам-экологам, единомышленникам и тем, кто занят вопросами сохранения природы и ее многообразия. От чистоты этого богатства зависит здоровье человека и будущее на земле. Волонтеры, активисты и энтузиасты объединены целью сделать мир лучше, чище и добрее, подчеркнул глава минэкологии.

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