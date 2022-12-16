Глава Минфина РФ об экономических итогах в Татарстане: «Республика сработала очень хорошо»

Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценил темп социально-экономического развития в Татарстане.

«Мы видим, что республика сработала очень хорошо. <...> Насчет Татарстана у нас никаких опасений нет», — заявил Силуанов.

По словам Антона Силуанова, республика располагается в топ-3 по социально-экономическому положению, инвестиционному климату и качеству жизни по регионам страны.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане доходы бюджета в этом году вырастут на 100 млрд. Сумма значительно больше по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции. Так, доход в 2021 году составил — 414 млрд, собственный — 333 млрд.