 Глава Минфина РФ об экономических итогах в Татарстане: «Республика сработала очень хорошо»
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Глава Минфина РФ об экономических итогах в Татарстане: «Республика сработала очень хорошо»

По словам Антона Силуанова, республика находится в топ-3 по социально-экономическому положению, инвестиционному климату и качеству жизни по регионам страны.

Республика
16 декабря 2022  15:45
Автор:
Эдуард Салихов

Министр финансов России Антон Силуанов положительно оценил темп социально-экономического развития в Татарстане.

«Мы видим, что республика сработала очень хорошо. <...> Насчет Татарстана у нас никаких опасений нет», — заявил Силуанов.

По словам Антона Силуанова, республика располагается в топ-3 по социально-экономическому положению, инвестиционному климату и качеству жизни по регионам страны.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане доходы бюджета в этом году вырастут на 100 млрд. Сумма значительно больше по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции. Так, доход в 2021 году составил — 414 млрд, собственный — 333 млрд.

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