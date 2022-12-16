В Татарстане доходы бюджета в этом году вырастут на 100 млрд

В Татарстане доходы консолидированного бюджета в этом году составят 513 млрд рублей, объем доходов региона — 420 млрд рублей. О цифрах на заседании в Доме Правительства РТ сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

Сумма значительно больше по сравнению с прошлым годом, несмотря на санкции. Так, доход в 2021 году составил — 414 млрд, собственный — 333 млрд.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести все запланированные объекты, которые строятся по нацпроектам.