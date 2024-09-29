Глава минстроя РТ рассказал, какие объекты в Татарстане откроются в этом году

В Татарстане продолжается активная реализация строительных программ. Каждую неделю республика сдает в эксплуатацию новые социальные объекты и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.

Среди наиболее масштабных проектов – строительство жилья, образовательных учреждений, спортивных объектов, детских оздоровительных лагерей.

Так, в рамках федеральной программы «Жилье» завершается строительство четырех объектов, готовность которых составляет 69%.

Активно возводятся детские сады и школы. Продолжается строительство шести детских садов, готовность которых составляет 87%. В Кукморском районе строится здание для начальных классов, готовность объекта – 70%.

В сфере спорта завершено строительство футбольного манежа в Нижнекамске. Продолжается строительство еще трех футбольных манежей, готовность которых составляет 76%. В Елабуге на финишной прямой строительство универсальной спортивной площадки, готовность – 98%.

На 76% выполнены работы по строительству лыжно-роллерной трассы в Кукморе.

Продолжается строительство четырех детских оздоровительных лагерей, готовность которых составляет 57%. В Рыбной Слободе по федеральной программе «Современный облик сельских территорий» строится молодежный центр, готовность объекта – 58%.

На 84% выполнены работы по трем объектам культуры.

Завершены работы по рекультивации земель в селе Шемордан Сабинского района. Продолжается реконструкция биологических очистных сооружений (готовность 94%) и рекультивация иловых полей (готовность 72%).

Активно благоустраиваются общественные пространства. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершено благоустройство 13 объектов в 11 муниципалитетах. Общая готовность всех объектов благоустройства – 90%.