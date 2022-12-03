 Глава Минтруда РТ заявила, что в Татарстане трудоустроили 31,4 тыс. инвалидов
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Глава Минтруда РТ заявила, что в Татарстане трудоустроили 31,4 тыс. инвалидов

13 людей открыли собственное дело при поддержке центров занятости населения.

Республика
3 декабря 2022  10:00
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане из 109 тыс. инвалидов трудоустроены 31 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда, занятости и соцзащиты региона Эльмира Зарипова. 

Благодаря органам службы занятости работу нашли 1,3 тыс. инвалидов, что составляет 65,9% от обратившихся лиц с ограничениями жизнедеятельности в центры занятости населения. Кроме того, 696 человек устроились на временные и общественные работы. Также на квотируемые рабочие места устроились 487 инвалидов.

Помимо этого, 13 людей открыли собственное дело при поддержке центров занятости населения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов. Так, ярмарка состоится 1 декабря с 10 до 12 часов в филиале Центра занятости населения по Советскому району.

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