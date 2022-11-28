 В Казани пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов
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В Казани пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов

Ярмарка состоится 1 декабря.

Город
28 ноября 2022  18:41
Автор:
Роза Габитова

В Казани пройдет мини-ярмарка вакансий для инвалидов. Об этом сообщает мэрия столицы Татарстана. 

Так, ярмарка состоится 1 декабря с 10 до 12 часов в филиале Центра занятости населения по Советскому району. Горожанам расскажут о свободных рабочих местах и вакантных должностях, также помогут с трудоустройством.

Кроме того, казанцев проконсультируют по вопросам труда и занятости, переподготовки, госгарантиям и программам работы для молодежи.

Ранее «КВ» сообщали, за последние пять лет 137 казанцев с инвалидностью получили федеральные субсидии на улучшение жилищных условий. Сумма субсидии в 2022 году выросла до 1,8 млн рублей.

 

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